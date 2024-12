Cirurgia de Preta Gil para retirada de tumores termina na madrugada desta sexta-feira, 20

A nova cirurgia para a retirada de tumores que Preta Gil, de 50 anos, se submeteu foi finalizada na madrugada desta sexta-feira (20). O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A cirurgia iniciou na manhã de quinta-feira (19), e era esperado que durasse cerca de 18 horas, com término previsto para à 00h. Porém, a notícia foi dada um pouco mais tarde.

A amiga de Preta, Malu Barbosa, foi quem informou no seu perfil no Instagram, às 5h45 desta sexta-feira (20), sobre o fim do procedimento: "A cirurgia da Preta acabou, e ela está bem e dormindo... ela é muito guerreira e venceu mais esta".

Fran Gil, filho da cantora, também publicou sobre o fim da operação na rede social: "Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela. Obrigado por toda energia positiva! Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor. Axé".

Inicialmente, a operação estava marcada para domingo (15), mas foi adiada.

Preta Gil foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2023. Na autobiografia Preta Gil: os primeiros 50, a artista contou como descobriu o tumor maligno no reto e como foi o início do tratamento.