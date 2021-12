Chris Noth, de 'Sex and The City', é demitido de série após denúncias de assédio

O ator Chris Noth foi demitido da série americana "The Equalizer", inspirada nos filmes lançados no Brasil com o título de "O Protetor". A série é protagonizada por Queen Latifah. O personagem de Noth, William Bishop, aparecerá somente até a segunda temporada, que já foi gravada. No Brasil, a série está disponível no Globoplay.

“Chris Noth não vai mais filmar episódios adicionais de ‘The Equalizer’, com efeito imediato”, informaram a produtora Universal Television e a rede CBS.

A revista The Hollywood Reporter divulgou o relato de duas mulheres sobre abusos supostamente cometidos pelo ator. Além delas, a atriz Zoe Lister-Jones (“Life in Pieces”) revelou uma situação de "má conduta sexual" do colega de profissão quando trabalhavam juntos. O ator já tinha sido dispensado pela agência de talentos que o representava.

O ator negou dizendo que ocorreram incidentes de “consensuais”. “As acusações feitas por pessoas que conheci há anos, até décadas atrás são categoricamente falsas”, declarou.

As denúncias foram divulgadas após Chris Noth repetir o papel de Mr. Big em “And Just Like That”, continuação de “Sex and the City” recém lançada pela HBO Max. Por conta disso, a produção decidiu que o personagem iria morrer nos episódios iniciais da série.