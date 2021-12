Ator de 'Sex and the city' é acusado de abuso sexual por duas mulheres

Chris Noth, conhecido por interpretar o personagem “Mr. Big” em “And just like that”, reboot de “Sex and the city”, foi acusado de abuso sexual. As mulheres denunciaram o ator de 67 anos ao The Hollywood Reporter.

Uma mulher, conhecida como Zoe, alegou que o artista a "estuprou por trás" em 2004, após conhecê-lo em uma empresa com clientes famosos. Zoe, que tinha 22 anos na época, disse que ele teria flertado com ela em um escritório de Los Angeles, nos Estados Unidos, e a convidou para o seu apartamento em West Hollywood.

Depois que Chris a beijou, Zoe disse que ele a agrediu e "riu" quando ela lhe pediu para colocar uma "camisinha" em meio à experiência "dolorosa". "Percebi que havia sangue na minha camisa. Eu saí de lá. Fui ao apartamento da minha amiga [no mesmo prédio]", disse ela que também afirmou que precisou ir ao hospital após o acontecido.

A segunda mulher, que atende por Lily, teria conhecido a estrela quando ela tinha 25 anos, e trabalhava como garçonete em uma boate de Nova York, em 2015. Chris a convidou para o seu apartamento na cidade depois de uma noite de bebedeira.

"Estávamos diante de um espelho. Eu estava chorando quando aconteceu. Fui ao banheiro e vesti minha saia. Eu estava me sentindo péssima. Totalmente violada. Todos os meus sonhos com esta estrela que amei durante anos se foram", relatou.

Em entrevista à US Weekly, Chris negou as acusações: "As acusações contra mim feitas por indivíduos que conheci há anos, até décadas atrás, são categoricamente falsas. Essas histórias podem ter sido de 30 anos atrás ou 30 dias atrás – nem sempre significa não – essa é uma linha que eu não cruzei. Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o momento em que essas histórias foram publicadas. Não sei ao certo por que elas estão surgindo agora, mas eu sei disso: eu não agredi essas mulheres”, declarou.