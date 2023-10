Chega ao fim o casamento de Giovanna Antonelli e Leonardo Nogueira

O casamento da atriz Giovanna Antonelli e do ex-diretor da TV Globo, Leonardo Nogueira, chegou ao fim, segundo fontes próximas ao casal. A separação ocorreu após graves acusações que pesaram contra Nogueira e resultaram em uma investigação conduzida pelo departamento de compliance da emissora global. As informações foram obtidas com exclusividade pela colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense.

VEJA MAIS

De acordo com amigos ligados ao suposto ex-casal, a relação entre Giovanna e Leonardo já estava desgastada mesmo antes da demissão. Segundo uma fonte próxima, eles já estavam "separados de corpos", mas ainda dividiam o mesmo teto.

A saída de Nogueira de casa estava prevista para ocorrer em breve, embora até então, os dois estivessem tentando tornar o término menos público possível, preservando a imagem do diretor diante dos filhos e da TV Globo.

Após a oficialização da demissão do ex-marido da atriz, Antonelli começou dar sinais de que o casamento havia chegado ao fim. Giovanna chegou a excluir fotos em que ela e Leonardo apareciam juntas nas redes sociais. Já Nogueira, parou de fazer publicações românticas voltadas para, até então, mulher. A assessoria de Giovanna Antonelli ainda não se pronunciou sobre o assunto.