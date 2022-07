Chefe da TV Gazeta é acusada de incentivar troca de nudes por matérias

Um escândalo movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (7). Michelle Giannella, gerente do departamento de esportes da TV Gazeta, foi acusada de orientar as repórteres da emissora a mandarem fotos seminuas à assessores de imprensa e atletas em troca de entrevistas para matérias.

Duas ex-funcionárias da emissora procuraram a reportagem do UOL e contaram detalhes sobre a prática. Segundo elas, Michelle teria feito a orientação em reuniões com as repórteres e produtoras da Gazeta. Segundo testemunhas que participaram das reuniões e não querem ser identificadas, as recomendações ficaram frequentes quando Michelle foi promovida a gerente do departamento esportivo, em 2019.

A testemunha relatou como se sentiu ao ouvir a orientação de Michelle: "Já vivi muito machismo na Gazeta, e entrava na brincadeira para conseguir espaço. Foi melhorando, e, quando finalmente já estava fora de moda esse tipo de coisa, tive que ouvir um absurdo desse de uma mulher. Ela falava com sorriso no rosto. Me senti uma incompetente que só conseguiria trabalhar se mostrasse o corpo". As duas repórteres ouvidas não cumpriram a ordem.

Ao falar sobre o caso, Michelle negou tudo. “Isso não existe, isso é mentira. Eu sou mulher, eu estou há 24 anos neste trabalho e nunca usei o meu corpo pra me expor ou pra conseguir alguma coisa com algum atleta. E falar para uma mulher mandar foto de biquíni para um assessor? Pelo amor de Deus, gente, não tem isso”, assegurou ela.

Michelle Giannella apresenta o Gazeta Esportiva, programa esportivo diário da TV Gazeta, desde 2000. A partir de 2003, ela também passou a comandar o Mesa Redonda, exibido aos domingos, um dos mais tradicionais programas de debates esportivo do país. Em 2019, ela passou a ocupar a gerência do departamento de esportes. Antes disso, era editora-executiva do site Gazeta Esportiva.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)