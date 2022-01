Ex-jogador de Vasco e Corinthians fatura com nudes e dispara: 'Sou um cara privilegiado'

O ex-zagueiro Fábio Braz, que já defendeu as camisas de Vasco e Corinthians, revelou que vem faturando alto na web comercializando vídeos e fotos sensuais.

O ex-jogador já posou para revista G Magazine, em 2001, e decidiu aderir à plataforma OnlyFans - rede criada em 2016 para que usuários possam vender seu conteúdo exclusivo - após ver outras celebridades entrando também.

Em entrevista à revista Quem, Fábio revelou se sentir privilegiado.

- Quanto ao meu diferencial, acho que sou um cara privilegiado. Modéstia parte, porque não encontram um instrumento desse por aí - disse.

Além disso, também disse não se sentir incomodado com o assédio do público gay, pois já havia tido a experiência com a G Magazine.

- Sempre tive um assédio muito grande do público gay e nesse novo trabalho não tem sido diferente - contou.

O ex-jogador contou que aos poucos foi se soltando e, agora, atende até a pedidos mais explícitos.

- O conteúdo começou com fotos sensuais. Agora, já posto nudez completa, alguns vídeos curtos. E quando querem algum conteúdo mais pesado, aí negociamos e mando no privado - explicou na entrevista.