Gabriel Menino conta que ganhou 'muitos nudes' após títulos do Palmeiras em 2020

O lateral campeão do Palmeiras Gabriel Menino participou, nesta sexta-feira, de um vídeo no canal do "Desimpedidos", no YouTube, e revelou ter "recebido muitos nudes" após conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil em 2020. O atleta, que está solteiro, brincou sobre a situação e contou sobre as conquistas da temporada.+ Veja a tabela do Paulistão 2021 e saiba quando joga o Palmeiras no estadual

- Estou solteirão. Eu recebi tanto nudes, mano. Teve uma menina que mandou no Twitter: "Gabriel Menino você realizou meu sonho, venha na minha casa" - brincou o atleta.

Em 2020, a cria da base alviverde, que esteve com os apresentadores Fred e Chicungunha, foi um dos destaques da temporada vitoriosa do clube, que pode ter reforços para o novo ano. O time paulista venceu a Libertadores e a Copa do Brasil. A conquista após anos sem levantar a principal taça da América teria animado torcedores e torcedoras.

A temporada agitada com quase 80 jogos, porém, não deu tempo suficiente para que os jogadores celebrarem o triunfo.

- A gente não teve tempo de comemorar a Libertadores. Estávamos esgotados, não fisicamente, mas sim, mentalmente, se tivesse um pouco de tempo, eu acho que a gente poderia fazer um campeonato melhor, chegar até a final, pelo menos. Ganhar eu acho que vai da vontade de Deus, se a gente tiver outra oportunidade e com o tempo, a gente pode ser campeão mundial - disse Gabriel, que jogou uma partida de Fifa com os apresentadores.​

Já em 2021, o Palmeiras entra em campo neste domingo, pelo Paulistão contra a Ferroviária, em casa. A expectativa do clube é descansar os titulares no estadual e aproveitar o espaço para rodar o elenco de Abel Ferreira.