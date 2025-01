Cezar Black desabafa após cachorro ser diagnosticado com câncer e ter que passar por amputação

Cezar Black fez um desabafo nas redes sociais após descobrir que seu cachorro, Rocco, foi diagnosticado com câncer e terá que amputar a pata em uma cirurgia na próxima quinta-feira (9). Após exames de biópsia, descobriu-se que o pug de 10 anos tem um sarcoma ósseo.

Em um vídeo publicado no Instagram, o ex-BBB 23 lamentou a situação do pet tão querido, a quem ele demonstra amor há 10 anos de convivência. Na legenda do vídeo, Cezar Black ainda pediu orações pela saúde do animal. “Rocco não está bem. Recebi hoje o laudo da nova biópsia e estou atualizando mais uma vez o quadro pra vocês que o amam. Teremos dias muito difíceis e desafiadores pela frente. Por favor, orem pelo Rocco”, escreveu ele.

VEJA MAIS

Meses atrás, Black já estava investigando uma lesão na pata do animal. Segundo o ex-brother, a demora no resultado da segunda biópsia contribuiu para o agravamento rápido da doença

“Infelizmente foi diagnosticado um sarcoma ósseo, que é um câncer ósseo de progressão muito rápida e prognóstico muito ruim. Foi indicado pelo ortopedista e pela oncologista a amputação da pata esquerda do Rocco. Estou desolado”, revelou ele. "Para mim tá sendo muito difícil lidar com isso, mas estou tentando me manter forte", disse Black.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)