Casamento Zé Vaqueiro: Entenda o motivo da mãe do cantor não ter sido convidada

Na segunda-feira (25), o casamento do cantor Zé Vaqueiro deu o que falar nas redes sociais após a mãe do sertanejo, Nara de Sá Marcolino, afirmar que não foi convidada para a cerimônia. Por isso, entenda a real história por trás do relacionamento entre os dois, que fez a mãe do astro não ir para o casamento. As informações são do Metrópoles.

Após o nascimento do filho, Nara de Sá, que é cantora de forró, continuou suas apresentações normalmente. Com a ausência da mãe, o filho precisou ser criado pela sua avó, Leônidas de Sá. O contato entre os dois sempre foi algo distante, mesmo o cantor dando suporte financeiro para a cantora. A aproximação só veio melhorar quando o rei do piseiro tornou-se um sucesso nacional, com vários hits no Spotify. Contudo, algumas mágoas e angústias do passado continuam e afligem o relacionamento dos dois.

Durante o programa 'Hora do Faro', o cantor chegou a reencontrar com a mãe no palco, quando ela apareceu inesperadamente para cantar junto com autor de 'Amor Perfeito'. A mulher costuma publicar algumas fotos e divulgações de evento do filho, mas são raras as aparições juntos.