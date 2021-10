Em clima de romance, Zé Vaqueiro lança o single 'Metade de um Abraço'; assista

Em clima de romance, o cantor Zé Vaqueiro lança o single 'Metade de um Abraço', com participação da esposa Ingra Soares no clipe. A novidade traz uma letra com pegada sentimental, com composição assinada por Anderson Rocha.

A canção, que referencia o bordão “Para apaixonar os corações”, já está em todas as plataformas digitais, além de ganhar um clipe no canal oficial do forrozeiro.

Gravado na casa de Zé, em Fortaleza, o videoclipe conta com um estilo intimista onde ele contracena com a esposa. “Gravar esse clipe foi muito especial pra mim, por ter a presença da Ingra, uma pessoa tão importante na minha vida e na minha carreira. Essa música foi pensada nos mínimos detalhes e tem tudo para invadir o Brasil”, afirma o forrozeiro.

A novidade, que é uma das faixas que compõem o novo EP, é o primeiro lançamento após o single “Fim da Noite”, que contabiliza mais de 8 milhões de views no canal oficial do cantor além de ter alcançado à segunda posição dos vídeos em alta do Youtube.

Dono de números expressivos nas plataformas digitais, Zé Vaqueiro se consolida como um dos principais nomes da música nacional. Ao todo, o forrozeiro está nos principais rankings de artistas das plataformas, estando no Top 10 do YouTube e Spotify e no Top 7 da Deezer.

Natural de Ouricuri (PE), Zé Vaqueiro já alcançou a marca de 1.6 bilhões de visualizações no canal oficial no YouTube e soma mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Sinônimo de sucesso, o artista ganhou o Brasil com os megahits "Letícia", cujo clipe tem mais de 271 milhões de views; "Tenho Medo", com mais de 270 milhões; e “Cangote”, que soma mais de 200 milhões de acessos no Youtube. Já "Volta Comigo BB" atingiu a marca de 150 milhões de visualizações. Seu lançamento mais recente pela Sony Music foi o EP “Vibe Original”.

Um dos nomes mais fortes da nova geração da música, o cantor Zé Vaqueiro já é referência no forró por levantar a bandeira do ritmo piseiro. Compositor de hits que ganharam as paradas de todo o país, Zé assina canções como “Vem me Amar”, que foi regravada por vários cantores de alcance nacional. Hoje, o artista integra o casting da produtora Vybbe, comandada por Xand Avião.