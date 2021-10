Zé Vaqueiro se casa e mãe do cantor diz que não foi convidada

O cantor Zé Vaqueiro, de 22 anos, e Ingra Soares, de 31, oficializaram a união nesta segunda-feira (25). A celebração, religiosa e civil, foi ao ar livre e decorada com flores brancas. Xand Avião, amigo do casal, foi um dos famosos presentes.

O tempo para lua de mel será curto, já que o cantor deve viajar com o Comandante a partir da próxima sexta-feira (29), passando por Caicó (RN) e Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Em uma live que transmitia a cerimônia, Nara de Sá Marcolino, mãe de Zé Vaqueiro, revelou que não foi convidada para a cerimônia de casamento do filho. E afirmou que gostaria de ter ido à festa.

“Se soubesse, eu tinha ido”, disse ela que publicou também emojis com carinha de choro. “Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado eu teria ido”, insistiu a mãe do cantor.