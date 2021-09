'Viiixe!': Festival com Xand Avião, Zé Vaqueiro, João Gomes e mais, vai passar por Belém em 2022

O ano de 2022 promete marcar a retomada dos grandes festivais de música no país, e o gênero que ganhou o Brasil durante a pandemia pretende fazer parte deste movimento em grande estilo. As empresas Vybbe, Top Eventos e Tapajós já têm uma lista de cidades confirmadas para receber a primeira edição do festival “Viiixe! Forró e Piseiro”, e Belém está entre elas.

Entre os principais artistas confirmados no festival e que contribuíram para que o gênero do forró ganhasse ainda mais força no Brasil, estão nomes como Xand Avião, João Gomes, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes, Nattan e Tarcísio do Acordeon, que participaram de uma coletiva de imprensa híbrida na noite de terça-feira, 21, transmitida direto de Fortaleza-CE. O Liberal foi um dos convidados.

LEIA MAIS

Xand Avião, quase um cidadão paraense, falou da energia do povo do Pará, contando que os shows na capital paraense são diferentes de tudo. Zé Vaqueiro e João Gomes não esconderam o entusiasmo com para participar do festival em Belém.

Por enquanto, 11 capitais brasileiras já podem ficar na expectativa para receber o projeto. São elas: Fortaleza, Goiânia, Salvador, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, São Luiz, Brasília, Belo Horizonte e Belém. As datas ainda estão sendo confirmadas, e deverão ser anunciadas nos próximos meses.

Vitor Fernandes, Zé Vaqueiro, João Gomes, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon e Nattan durante a coletiva de imprensa, em Fortaleza-CE (Michael Brito/Divulgação)

Xand Avião revelou durante a coletiva que os preços praticados no festival devem ser acessíveis, com ingressos variados dependendo dos ambientes, começando por R$ 50. O forrozeiro destaca que o objetivo não é recuperar o dinheiro que os músicos perderam durante a pandemia, mas valorizar ainda mais o mercado do forró e piseiro.

"O mundo da música nunca vai poder somar o que foi perdido. Não volta mais. A gente não vai atrás de ganhar o dinheiro que deixou de ganhar", disse Xand, aproveitando para destacar que depois que a poeira da pandemia baixar, 2022 será o ano do forró.

"O Nordeste está no olho do mundo. Olimpíadas provaram isso, Juliette provou isso. 2021 já foi o nosso ano e 2022 será mais ainda", declarou durante a coletiva.

Com uma pegada de grande evento, o "Viiixe! Forró e Piseiro” vai viajar com ambientes temáticos, inúmeras ativações, espaços instagramáveis para aqueles que não perdem a oportunidade de tirar muitas fotos e, claro, bares com diversas opções de comidas típicas e bebidas. Além do time da coletiva, também estão confirmados no lin-up: Felipe Amorim, Priscila Senna, Pisadinha de Luxo, Ávine, Biu do Piseiro, Zé Cantor, Marcynho Sensação, entre outros.

Em breve, os passaportes da festa poderão ser adquiridos através do site oficial que será divulgado. Vale ressaltar que todos que adquirirem os ingressos no primeiro lote de vendas receberão um brinde virtual e terão vantagens exclusivas no dia do show.

“Esperamos que independente do estilo musical preferido, todos possam se dar a oportunidade de curtir um pouco desse ritmo nordestino tão contagiante, que tenho certeza que não vai deixar ninguém parado”, convida o cantor Xand Avião.