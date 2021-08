Xand Avião e Zé Vaqueiro questionam a 'Superação Digital' em novo single com videoclipe

O cantor Xand Avião apresenta pela Som Livre seu novo single ao lado de Zé Vaqueiro, intitulado “Superação Digital”, uma música que promete vir com tudo e se tornar mais um hit da carreira do comandante. Com um conteúdo audiovisual gravado em uma lagoa de Uruaú, município de Beberibe (CE), o lançamento traz muita animação e mensagens como um “papo reto” para as pessoas que ainda não conseguiram superar a pessoa amada, principalmente nas redes sociais.

O single com Vaqueiro é uma composição de Rodrigo Reys, Bruno Cesar e Hiago Vinicius e é assinada pela produção musical de Emanoel Dias e Xand.

Vale ressaltar que a música faz parte do novo EP de Xand Avião “Viva La Vida”, que foi gravado recentemente e trará diversas músicas inéditas. O lançamento do projeto completo será pela Som Livre e sairá em breve.