Troca de casais: entenda a confusão de Éder Militão, Karol Lima, Léo Pereira e Tatá Castro

De tempos em tempos, os internautas causam um alvoroço ao lembrar da 'troca de casais' que aconteceu no quarteto formado pelos jogadores Éder Militão e Léo Pereira e suas parceiras, Tainá Castro e Karolina Lima.

Uma publicação do X (antigo twitter) chegou a viralizar na última quinta-feira, 18, ao lembrar da situação dos quatro. "Isso aqui é uma das coisas mais inacreditáveis da história", diz a postagem que já conta com mais de 57 mil curtidas na rede social.

Entenda a situação

A história deste quarteto começa com Karolina Lima e Éder Militão, que ficaram juntos por um ano, entre 2021 e 2022. O casal chegou a ter uma filha, Cecília, que hoje tem 2 anos. No entanto, a relação terminou de forma conturbada, com Karoline processando o zagueiro do Real Madrid. Já o zagueiro Léo Pereira e Tainá Castro eram casados, mas anunciaram o fim do relacionamento em outubro de 2023. Os dois são pais de Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3.

Ainda no fim do ano passado, começaram especulações sobre um romance entre Karoline e Léo Pereira. Após confirmarem que estavam juntos, eles receberam diversas mensagens de apoio nas redes sociais e tornaram-se os queridinhos de alguns seguidores.

No começo de 2024, começaram a circular rumores de que Éder Militão e Tainá estariam juntos. Em maio, o jogador confirmou a relação ao postar a primeira foto com a nova namorada. Em julho, foi divulgado ao Gshow que os dois se casaram por meio de união estável.

A situação do quarteto chegou a ser comparada com o que se passou no seriado 'Toma Lá, Dá Cá', onde os integrantes de um casal já foram casados com seus vizinhos, que moram à frente.

Os quatro, no entanto, não têm relacionamentos tão amigáveis quanto os dos personagens da comédia. Segundo o colunista Lucas Pasin, Militão e Karoline estão brigando na Justiça pela guarda da filha Cecília. Enquanto isso, Léo Pereira estaria tentando impedir Tainá de levar os filhos dos dois para morar com Militão, na Espanha.

E você? O que acha que vai acontecer nos próximos capítulos?

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)