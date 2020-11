Casa onde Robin Williams morreu é vendida por R$28,3 milhões; fotos

A casa onde o ator Robin Williams foi encontrado morto em 2014 foi comprada na última semana por 5,35 milhões de dólares, cerca de R$28,3 milhões, informa o jornal LA Times.

A mansão fica em Paradise Kay, em Los Angeles, e foi comprada pelo ator em 2008, por aproximadamente 4 milhões de dólares (R$21,2 nilhões, atualmente). A propriedade conta com seis quartos, sete banheiros e praticamente todos os cômodos têm vista para o mar.

O ator morava no local com a família até a sua morte e a casa eventualmente virou motivo de briga na justiça entre sua então esposa, Susan Schneider Williams, e os filhos do ator Zachary, Zelda e Cody, depois de a viúva afirmar que não estava recebendo dinheiro suficiente para conseguir manter a casa. O caso foi resolvido fora da justiça em 2015.