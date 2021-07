Carol Nakamura aparece sensual em imagens de #TBT

Nesta quinta-feira (22), dia oficial de recordar algumas imagens nas redes sociais através da hashtag #tbt, Carol Nakamura publicou uma série de fotos de sua passagem pelo Jalapão, no Tocantins, em dezembro de 2020.

“O melhor lugar do mundo, Jalapão #tbt”, escreveu ela na legenda dos cliques que deixaram seus fãs sem ar com tanta beleza.

Nos comentários, muitos deixaram seus elogios: “Mulher dos sonhos de qualquer homem”, escreveu um perfil. “Que mulher”, disse outro. “Você é linda demais”, publicou mais um.

A atriz e apresentadora viajou para o destino em dezembro de 2020 na companhia do marido, Guilherme Leonel. O casal disse “sim” no dia 12 de novembro, em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. O evento foi restrito a 40 convidados em razão das normas de segurança contra a covid-19.

Juntos eles adotaram o pequeno Wallace, de 9 anos. Carol conheceu o menino no Aterro de Jardim Gramacho, comunidade da qual é embaixadora em Duque de Caxias (RJ). Ela já é mãe do artista plástico Juan Nakamura, de 22 anos. Recentemente, seu filho mais velho anunciou que está namorando a atriz Erika Januza, de 36 anos.

O parque estadual do Jalapão é uma unidade de conservação brasileira localizada na região leste do estado do Tocantins. O território do parque está distribuído pelos municípios de Mateiros e São Félix do Tocantins.