Carlinhos Maia recebe de presente prancha olímpica de Ítalo Ferreira: ‘Alegra meus dias’

Carlinhos Maia foi surpreendido, nesta terça-feira (3), ao receber um presente considerado de grande estima para Ítalo Ferreira, o primeiro ouro no surfe nos Jogos Olímpicos: a prancha com o qual o atleta ganhou a histórica medalha, em Tóquio. O humorista fez uma publicação nas redes sociais visivelmente emocionado e disse ainda não acreditar que “mereça tamanha honra”. As informações são da Quem.

"Como aceita algo assim? Por mais que eu mostre muito o ao vivo da minha vida, é no bastidor que grandes coisas acontecem. Há anos tô aqui levando sorrisos, julgado por muitos e amado por quem importa", iniciou.

"Ítalo Ferreira, campeão mundial e olímpico de surf, vou cuidar dessa parte da tua história com amor e gratidão, me sinto honrado por levar sorrisos nos momentos que precisa, obrigado, por sua verdade comigo e minha história, a você", escreveu o comediante, em um post feito no Instagram.

Na prancha, italo escreveu: "Para Carlinhos Maia, obrigada por alegrar meus dias. Você é fod*!”.