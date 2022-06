Carlinhos Maia e Lucas devem decidir rumos do casamento hoje, diz colunista

O relacionamento entre o humorista Carlinhos Maia e o modelo Lucas Guimarães poderá ser definido nesta quarta-feira (8). Fontes ligadas ao casal comentaram ao colunista Leo Dias que será dado um ponto final nos desentendimentos dos dois, seja ele com o término do casamento ou a reconciliação.

O motivo do desentendimento é a distância de Lucas com o Carlinhos. O humorista ficou muito chateado com a reação do modelo, principalmente após o roubo ao apartamento do casal, no dia 29 de maio. Traição teria sido descartada, mas Carlinhos tem cobrado apoio nesta fase difícil. Ao invés disso, Lucas foi clicado em festas e no casamento de Nathan Camargo.

O colunista reforça, é impossível prever o que vai acontecer nessa conversa. Porém, para um casamento mais próximo ou um fim delicado, a crise no matrimônio de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães deve terminar hoje.