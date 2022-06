'Você fica se perguntando mil coisas. Quem foi? É alguém próximo?', diz Carlinhos Maia sobre assalto

Quadra junina

Amanhã tem o arraial junino da segunda edição da “Feira Criativa”, do Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari.

Risco sobre duas rodas

Ciclistas ignoram o perigo e trafegam pela pista exclusiva usada pelos ônibus do BRT de Belém. Eles não têm medo de acidentes.

Carlinhos Maia (J.Bosco)

"Você fica se perguntando mil coisas. Quem foi? É alguém próximo?”.

Foi o que disse o influenciador digital Carlinhos Maia sobre roubo em apartamento onde vive com o marido, em Maceió (AL). Ele concedeu uma entrevista exclusiva para o repórter Maurício Ferraz após a invasão do imóvel na noite de sábado, 28. A entrevista completa será exibida neste domingo pelo “Fantástico”.

ENTREVISTA

Vera Lúcia



Dando continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência da República, o Grupo Liberal iria ouvir nesta sexta-feira (3) as propostas e ideias da pré-candidata Vera Lúcia, do PSTU, como chegou a ser anunciado na edição do mesmo dia. Porém, a entrevista precisou ser remarcada. Logo no início da conversa com Vera Lúcia, a conexão de internet dela caiu e a assessoria informou que havia algum problema na localidade onde a pré-candidata se encontrava. Por isso, ficou combinado que a entrevista será realizada na próxima semana.

PACTO

Crianças



A maioria das empresas de transportes para o Arquipélago do Marajó aderiu ao Pacto em Defesa de Crianças e Adolescentes, proposto pela Associação dos Municípios do Marajó (Amam) para combater o abuso infantil em embarcações, casas noturnas e festas privadas. A ação tem a parceria da Casa Civil do Governo do Estado com prefeituras, polícias Civil e Militar e Poder Judiciário. As empresas de transporte passaram a expor os cartazes e demais materiais que chamam a atenção para a importância da delação dos abusadores, para que sejam aplicadas as punições.

UNICEF

Acesso



Em visita de quase uma semana em Belém, a representante oficial adolescente do Unicef Manaus (Youth and Adolescent Development Officer), Rayanne França, encerrou sua agenda participando da audiência pública sobre dignidade menstrual, que foi realizada pela vereadora Lívia Duarte (PSOL), Unicef e Prefeitura de Belém, ontem, para tratar do acesso a absorventes higiênicos por adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social, além de discutir a superação de tabus que envolvem o atendimento a esse público.



Projeto



Como resultado, a vereadora apresentará um projeto de lei para que profissionais das unidades de saúde sejam capacitados para atender adequadamente os casos de cólicas, de menarca e de acompanhamento psicológico das adolescentes. Segundo dados do próprio Unicef, uma em cada quatro pessoas que menstruam no Brasil deixou de comparecer alguma vez a atividades sociais, como a escola, por falta de acesso a absorventes.

SAÚDE

Suplementar



Balanço apresentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que completou 24 anos de criação, aponta que o segmento da saúde suplementar no Brasil atingiu a marca de quase 50 milhões de pessoas atendidas. São 49,1 milhões de beneficiários com plano de assistência médica e 29,4 milhões que possuem planos exclusivamente odontológicos. A ANS nasceu com a Lei nº 9.656, criada em 1998, e em vigor desde janeiro de 1999, com um conjunto de normas que foi um divisor de águas para o setor, responsável por garantir as condições básicas para os beneficiários da saúde suplementar, incluindo garantias financeiras, com o ressarcimento de procedimentos ao Sistema Único de Saúde e apurando as condutas infratoras.

RODOVIAS

Turismo



Empresários do trade turístico paraense já se organizam para, ainda neste início de mês, provocar uma solicitação oficial e conjunta dos órgãos de turismo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para correr com os reparos, antes de julho, em trechos críticos das rodovias federais de acesso às praias e pontos turísticos do Pará. Entre os exemplos estão trechos da Transamazônica, em direção a Santarém, onde fica a praia de Alter do Chão; a BR-155, que leva aos municípios de Conceição do Araguaia e Marabá, e que estão em estado de ruim a péssimo.



Prejuízo



No nordeste do Pará, alguns trechos da BR-316 até Santa Maria, e que levam à estrada de Salinópolis, também inspiram cuidados. Os empresários argumentam que, nos últimos dois anos, o turismo foi prejudicado pela pandemia de covid-19, e que, neste ano, sem o Dnit levar em consideração o período do chamado “verão amazônico”, a economia gerada ao Pará pelo turismo nesse mês de férias escolares também será afetada.

Em Poucas Linhas

► O Banco do Povo, da Prefeitura de Belém, publicará, em breve, o edital de R$ 1,5 milhão para a seleção e o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil que executarão projetos de capacitação massiva de três mil pessoas. O público-alvo é de beneficiários do programa de distribuição de renda “Bora Belém” e seus familiares, do programa de qualificação profissional “Donas de Si” e outros segmentos que visam acessar o crédito solidário (microcrédito).

► Amanhã, a Igreja Católica celebrará a solenidade de Pentecostes, uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico, que marca o encerramento do Tempo Pascal, após 50 dias passados. Na Arquidiocese de Belém, a solenidade ocorrerá nas 100 paróquias, sendo a abertura presidida pelo arcebispo metropolitano, dom Alberto Taveira Corrêa, às 7h, na Paróquia Santo Antônio do Tucunduba. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, celebrará o Pentecostes às 8h, na Paróquia de Santa Bárbara, e às 18h30 na de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo.

► O programa “Todas em Tech”, iniciativa do Laboratório de Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Lab), está de volta, com objetivo de ensinar programação para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Serão priorizadas as negras, trans e travestis, com foco no emprego. Este ano, 120 mulheres serão selecionadas. As inscrições seguem até o dia 27 deste mês, no site do BID Lab.

► O oficial para assuntos de justiça climática da Open Society Foundations na América Latina, Iago Hairon, encerrou sua visita a Belém pelo Banco do Povo, da Prefeitura. Ele foi recebido pela coordenadora-geral do banco, Georgina Galvão, e foi apresentado às ações para os microempreendedores populares, como qualificação e crédito solidário.