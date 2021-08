Carlinhos Maia é condenado a pagar indenização por vandalizar quadro

O juiz Cristiano José Macedo Costa, da 11ª Vara Cível de Aracaju, condenou o influencer Carlinhos Maia a pagar uma indenização de R$ 30 mil para a artista plástica Lau Rocha, após ele ter divulgado um vídeo em que aparece vandalizando o quadro de autoria dela, que estava exposto em um quarto do hotel em que estava hospedado. Ainda cabe recurso à decisão.

Lau Rocha desenha forms humanas sem rostos e Carlinhos rabiscou um rosto com caneta na tela. A artista comemorou a decisão em postagem no Instagram, nesta quinta-feira, 19: "Quero registrar que foi feita justiça no caso da vandalização de obra de arte de minha autoria, com sentença que condenou os responsáveis ao pagamento de indenização e devolução do quadro".

Carlinhos, por sua vez, pediu desculpas por ter riscado a tela publicou, logo após a decisão, em postagem no Stories do Instagram.