Cantora fica cega de um olho após uso incorreto de lente de contato e espera por transplante

A cantora Simone Ribeiro, 53 anos, perdeu a visão de um dos olhos devido ao uso incorreto de uma lente de contato. Moradora do Distrito Federal, a artista conta como tudo foi rápido: “É impressionante como é agressivo. Fiquei cega de um dia para o outro”.

Em entrevista ao Metrópoles, Simone contou que sempre soube que precisava de correção visual, mas não gostava de sua aparência com óculos e optou por usar lentes de contato. Porém, por ter descuidado da higiene, ela pegou uma bactéria agressiva em outubro do ano passado. “Eu dormia com a lente, ficava cinco meses usando a mesma lente de contato. Pingava soro fisiológico diretamente no olho e não atentava para a gravidade de nada disso”, conta a cantora.

“Um dia acordei e meu olho direito estava verde. Depois, foi ficando branco. Com dificuldades para enxergar, fui para a emergência do Hospital de Base. Lá o médico disse que havia risco de substituírem meu olho por uma prótese“, lembra.

A cantora foi diagnosticada com uma úlcera de córnea, fez um tratamento de cinco meses com antibióticos manipulados para eliminar a bactéria e embora o olho tenha sido preservado, a visão foi perdida, e agora ela segue na fila de um transplante. “A úlcera foi totalmente curada, mas agora estou na fila do transplante de córnea. Infelizmente, a fila anda muito devagar, mas tenho fé que vou conseguir”, diz ela.

Sendo a segunda maior do país, a fila de transplante de córneas tem cerca de 25 mil pessoas esperando. Caso seja encontrado um doador compatível, ela tem 90% de chance de voltar a enxergar.