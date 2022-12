Mulher recupera parte da visão após transplante de córnea ‘artificial’

Uma idosa de 76 anos conseguiu recuperar parte da visão após fazer um transplante de uma córnea “artificial”, na Itália. A paciente sofre de uma deficiência visual desde os cinco anos de idade. Com informações do ANSA.

A cirurgia durou meia hora e ocorreu em agosto, comandada pelo médico Luigi Fontana, diretor de Oftalmologia do Instituto de Recuperação e Cuidados com Caráter Científico (IRCCS) do Policlínico Sant'Orsola, em Bolonha, na região da Emilia-Romagna.

O médico afirmou que a operação é feita com uma prótese endotelial em material polimérico, similar ao plástico. Após o procedimento, a idosa conseguiu recuperar seis décimos da visão de um dos olhos.

O transplante não é feito com uma córnea vinda de um doador, mas com uma espécie de pequena lente de contato que adere à parede interna da córnea. A paciente não teve a identidade revelada, mas já havia passado por duas cirurgias tradicionais, que fracassaram.

"O endotélio corneano é uma membrana que desenvolve um trabalho fundamental para a manutenção da transparência da córnea e também para ver corretamente. Por isso, nos pacientes afetados pelo déficit do seu funcionamento, o transplante vindo de um doador era a única intervenção capaz de restabelecer a função da visão. Com uma operação que usa uma prótese em material polimérico, o valor adicional está no menor percentual de rejeição e minimamente invasivo", ressalta Fontana.

Para o assessor de Saúde da Emilia-Romagna, Raffaele Donini, os resultados da cirurgia são de "extraordinária importância não apenas para a nossa Saúde regional, mas para toda a comunidade científica". Conforme dados do governo, o transplante de córnea é o mais realizado na Itália, com uma média de cinco mil operações ao ano.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)