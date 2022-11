Criança de 2 anos desenvolve problema de saúde por beber muito leite de vaca

Uma criança de dois anos deu entrada em um hospital de Oregon, nos Estados Unidos, com sintomas sugestivos de câncer no sangue. Após uma série de exames, chegou-se à conclusão de que ele tinha uma grave deficiência de ferro causada pelo consumo excessivo de leite de vaca. Com informações do Extra.

O menino Johnny nasceu no auge da pandemia, em 2020, e, desde o primeiro ano de vida, gosta de tomar leite de vaca. Laura Donovan, mãe do garoto, permitiu que ele continuasse tomando a bebida, pois não sabia dos riscos. Ele consumia cerca de 30 a 40 gramas de leite por dia, muito longe dos 16 a 24 gramas recomendados.

A família percebeu que Johnny estava mais cansado, agitado e com ataques de raiva mais frequentes do que a maioria das crianças da idade dele. Ele também era muito pálido, característica relacionada pela mãe ao clima nublado do noroeste do Pacífico e à herança irlandesa.

Donovan contou que o filho mais velho também tinha preferência pelo leite de vaca, mas depois passou. Portanto, ela não imaginava que o alimento poderia ter algum malefício, até que a pediatra de Johnny solicitou uma série de exames para identificar o que estava acontecendo com o menino.

Deficiência de Ferro

O abrangente exame de sangue mostrou que o nível de hemoglobina de Johnny oscilava entre 4,5 e 5,6, muito abaixo do limite normal para uma criança de dois anos de 10,9 a 15. A pediatra disse à mãe da criança, depois de diagnosticá-lo com deficiência de ferro, que ela temia que Johnny pudesse ter leucemia ou outro tipo de câncer no sangue.

O leite de vaca em excesso dificulta a capacidade do corpo de absorver ferro, levando à exaustão, pele pálida, irritabilidade e agitação, batimentos cardíacos acelerados, falta de apetite, dificuldade para respirar e tontura.

“Com certeza, ele estava sempre de mau humor, nunca parecia bem descansado e tinha colapsos quase constantes. Suspeitei que ele bebia muito leite, mas não sabia que o consumo excessivo poderia causar tanto dano”, disse Donovan ao portal Insider.

O leite tem sido elogiado como a principal fonte de vitamina D e cálcio para as crianças desenvolverem ossos fortes. No entanto, o consumo excessivo é um precursor da anemia por deficiência de ferro. A anemia é um problema comum em crianças americanas, embora o tipo de anemia que Johnny tinha fosse mais rara.

Quando o corpo não obtém ferro suficiente, não consegue produzir hemoglobina, uma proteína dos glóbulos vermelhos. Sem hemoglobina, os glóbulos vermelhos são incapazes de transportar oxigênio para outras células do corpo.

Johnny se recuperou de sopro cardíaco e anemia após um mês e meio de tratamento, que incluiu duas transfusões de ferro e suplementos dietéticos contínuos. A mãe diz que sua personalidade e disposição mudaram para melhor, ele sorri para todos que encontra, fica mais ansioso para comer e acorda conversando com seus bichinhos de pelúcia.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)