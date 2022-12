Mãe cai em golpe e perde R$ 6 mil em aniversário de filho com deficiência

Uma mulher foi vítima de um golpe na internet e perdeu R$ 6 mil enquanto tentava organizar a festa de aniversário do filho com deficiência, em Maceió (AL). Os criminosos fingiram ser uma empresa de buffet e prometeram organizar a festa. Com informações do Uol.

A vítima, identificada como Ana Lúcia Santos, encontrou o perfil da suposta empresa nas redes sociais e passou semanas negociando as comidas, decoração e outros detalhes para a festa.

"Fui procurar e achei essa pessoa. Nunca imaginei que ela fosse uma golpista. Conversei com ela, comecei com o bolo, depois com os salgados, que estavam na promoção, e os personalizados. Ela me falou 'vamos fechar um pacote, vai sair mais barato para a senhora'", disse a mãe à TV Pajuçara, afiliada à Record TV em Alagoas.

Na última quinta-feira (8), três dias antes da festa, Ana Lúcia marcou de se encontrar com uma das representantes da empresa. Neste momento, ao ser levada para um endereço onde não havia casa nenhuma, ela desconfiou que foi vítima de um crime. "Quando eu falei com ela no Instagram, ela me mandou uma mensagem falando que eu era uma otária", afirmou.

No Instagram, a pessoa responsável pela administração da página golpista chegou a mandar uma mensagem irônica para a mulher. "Otária é ela, de enviar [o dinheiro] sem saber para quem é. Tudo é feito com dado de pessoas que nos dão golpe na internet. Nunca que vão achar a gente", dizia parte da mensagem.

A vítima contou que compartilhou a deficiência enfrentada pelo filho durante uma conversa com os golpistas. "Mostrei a foto do meu filho, o vídeo do meu filho, mostrando como ele estava machucado. E ela respondeu: 'Muito bem, parabéns, ele merece'. Quer dizer, me incentivou mais ainda a cair no golpe", afirmou.

Segundo a TV Gazeta, após a repercussão do caso, um grupo de voluntários se uniu para fazer uma festa de aniversário para Paulo César. O evento foi comemorado ainda no domingo (11), data idealizada pela mãe antes de ser vítima do golpe.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)