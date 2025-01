Cantora faz gesto em videoclipe e depois tira obra do ar com medo de facção criminosa; entenda

A rapper Duquesa decidiu tirar do ar o clipe de "Fuso", lançado no último dia 16 de dezembro, com medo de retaliações de alguma facção criminosa. A artista baiana, de 24 anos, preferiu remover o audiovisual das plataformas após fazer um gesto com a mão, considerado um sinal para reconhecer bandidos rivais, que inclusive viralizou em uma trend no TikTok.

A remoção do conteúdo foi feito após a cantora receber alerta de fãs. Nos últimos meses, o uso de gestos com as mãos em fotos e vídeos vem sendo mal interpretado e causando vítimas. No último dia 18 de dezembro, um turista de 16 anos foi encontrado morto em Jericoacoara, no Ceará, após fazer um sinal com a mão, sem saber que se tratava de uma identificação de facção criminosa. No videoclipe de "Fuso", Duquesa aparece fazendo o número 3 com os dedos médio, anelar e mínimo (ou mindinho, como é conhecido).

Segundo o Metrópoles, o gesto é o mesmo utilizado por integrantes do Bonde do Maluco, conhecido como BDM, um dos grupos criminosos de Salvador e do interior do estado.

Gesto com mão feito por Duquesa no clipe de "Fuso" (Foto/Reprodução/Youtube)

Pronunciamento de Duquesa

Por meio de um vídeo nas redes sociais, a rapper se pronunciou quanto à polêmica e negou qualquer apologia ao crime: “Galera, fiquem atentos à nova trend de Fuso. Não iremos repostar nenhum vídeo que contenha sinais indevidos com as mãos”.

Duquesa completou: “Eu passei 22 anos morando na Bahia. E nunca fiz apologia, nunca me envolvi ou falei sobre [organizações criminosas]. Meu trabalho nunca girou em torno disso. Meu trabalho não pode ser resumido a uma falha.”

A cantora prosseguiu com a explicação, contando ainda que, em breve, o trabalho gravará um novo clipe:

“Muita gente que me perguntou ‘Aí Duq por que não pode fazer os sinais? O que está acontecendo’, são pessoas de fora da Bahia, não entendem o que está acontecendo, mas aqui na Bahia, simbologia com as mãos que simula números, gestos… no geral, usar as mãos em fotos, em vídeos, estão sendo associadas a símbolos de organizações criminosas”, concluiu.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)