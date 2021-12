Cantora Billie Eilish diz que ficou viciada em pornografia aos 11 anos e isso ‘destruiu seu cérebro’

Em uma entrevista para o programa de rádio Howard Stern, na segunda-feira (13), a cantora norte-americana Billie Eilish revelou que começou a ter vicio em pornografia aos 11 anos, quando queria se 'enturmar com os caras', e ser exposta a esses conteúdos afetou sua vida sexual. As informações são do Uol.

"Eu costumava ver muita pornografia, sendo honesta. Comecei a ver pornografia quando tinha, tipo, 11 anos. Eu acho que realmente destruiu meu cérebro e eu me sinto totalmente devastada por ter sido exposta a tanta pornografia", disse ela. Agora, com quase 20 anos, a artista ainda acrescentou que, devido assistir pornô violento e abusivo, ela passou a ter problemas para se relacionar e paralisias de sono.

"Nas primeiras vezes em que eu, sabe, fiz sexo, eu não estava dizendo não para coisas que não eram boas. Isso porque eu pensava que essas eram as coisas pelas quais eu deveria estar atraída", confessou a cantora, que completou dizendo que a ''pornografia é uma desgraça''.