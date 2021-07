Billie Eilish lança novo álbum 'Happier Than Ever'

A cantora Billie Eilish lançou nesta sexta-feira (30) o tão esperado segundo álbum intiulado "Happier Than Ever". O projeto era bastante aguardado pela mídia especializada e pelo público. O primeiro álbum “When We All Fall Asleep Where Do We Go” conquistou cinco troféus do Grammy, inclusive o de “Álbum do Ano”. Desta vez, ela mudou totalmente a pegada com “Happier Than Ever” em comparação ao primeiro álbum.

O segundo disco de estúdio da Billie Eilish é composto por 16 faixas e traz consigo uma inovação de sonoridade que a cantora nunca teria demonstrado antes, além de maturidade e novos temas com os quais ela se identifica.

Billie produziu com seu irmão Finneas para trabalhar ao seu lado, dando ao álbum mais criatividade. Neste projeto, a americana aborda temas como a fama, a ilusões, julgamentos alheios, desilusão amorosa e os desafios de crescer e amadurecer.

Por meio do Instagram, Eilish afirmou que produzir o álbum foi uma ótima experiência e tão íntimo que até acha estranho compartilhar todas estas músicas. "“Happier Than Ever”, meu segundo álbum, finalmente foi lançado. Eu nem consigo processar. Esta foi a experiência mais gratificante e profunda que já tive com minha música. Eu amo todas as músicas desse projeto tanto que literalmente me assusta pensar em colocá-la no mundo para qualquer um ouvir. Acho que vou chorar", declarou.

Ela agradeceu ao irmão pela parceria e que nada seria possível sem ele. “Eu te amo @finneas obrigado por ser você. eu não poderia pedir um irmão e colaborador melhor, você é o meu mundo e eu não poderia fazer nada disso sem você. De qualquer forma, estou tão animada e nervosa e blaaah…”.