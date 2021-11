Cantor Thiago Costa passa por nova cirurgia

O cantor paraense Thiago Costa precisou passar por uma nova cirurgia na perna direita, na manhã desta terça-feira, 23, e precisou ser submetido a transfusão de sangue, na qual recebeu uma bolsa. Foi o que acaba de ser informado pelo perfil oficial do sertanejo nas redes sociais. O artista sofreu um acidente com jetsky no último dia 11 de novembro, em Belém.

Segundo a postagem, o quadro de saúde do artista é estável e ele está consciente e orientado, mas segue em observação após a cirurgia, pois "apresentou alterações em exames laboratoriais e vem sendo acompanhado pela equipe médica".

Thiago Costa já passou por três cirurgias. Ele está internado há 13 dias no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, de Ananindeua, e segue sem previsão de alta.

"Agradecemos as mensagens de carinho e boas energias que ele vem recebendo e vamos continuar em orações pela sua recuperação, Deus no comando", finaliza a postagem nas redes sociais do artista.