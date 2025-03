Cantor Netinho é diagnosticado com câncer; entenda os detalhes

O cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. A informação foi divulgada por meio de um boletim médico publicado no site oficial do artista. Netinho foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para caminhar.

O artista está sob acompanhamento oncológico, com a coordenação da médica Glória Bonfim. "O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado", informou o boletim divulgado neste domingo (23/03). Netinho teve alta hospitalar na sexta-feira (21/03).

Durante o período de internação, Netinho explicou que o médico recomendou a internação para investigar a causa das dores, devido ao seu histórico de problemas de saúde graves. Em 2013, ele foi internado por causa de um sangramento no fígado, já passou por três cirurgias no cérebro e depende de uma válvula cerebral.

Em razão da internação, Netinho precisou cancelar toda sua agenda de shows programados para o Carnaval de 2025. Antes de enfrentar o problema de saúde, o cantor já havia anunciado que não participaria da festa em Salvador, expressando descontentamento com a evolução da folia, que, segundo ele, se tornou "infestada por músicas estranhas". Com grande sucesso nos anos 1990, Netinho é lembrado por músicas como *Milla*, *Capricho dos Deuses* e *A Vida é Festa*.