Cantor italiano Tiziano Ferro e esposo adotam dois bebês

O cantor italiano Tiziano Ferro adotou dois bebês, Margherita e Andrés, com o marido Victor Allen, com quem se casou em 2019. As crianças são os primeiros filhos do artista com o esposo. Em uma publicação feita nas redes sociais, na segunda-feira (28), Tiziano contou a novidade aos fãs com uma foto segurando os pequenos. Confira:

VEJA MAIS

No post, o italiano escreveu ser o “homem mais feliz do mundo” após receber os telefones que confirmavam a adoção das duas crianças. Tiziano Ferro optou por não mostrar os filhos, porém, revelou que Marguerita e Andrés, possuem, respectivamente, nove e quatro meses de vida.

"Para mim e Victor, a experiência como pais representa a maior das honras, o mais exigente dos fardos, que enfrentaremos com amor, atenção, ternura e dedicação. Entendemos e aceitamos a curiosidade que reina ao nosso redor, mas pedimos que respeitem a confidencialidade de Margherita e Andrés. Cuidaremos de nossos filhos, os protegeremos e protegeremos sua intimidade da melhor maneira possível. Caberá apenas a eles decidir 'quando' - e sobretudo 'se' - compartilhar a história de suas vidas, é certo que eles a saibam antes do resto do mundo. É um direito inquestionável. Obrigado pelo amor e compreensão de todos os tempos. Nós amamos vocês! T, V, M, A", disse, em uma parte da legenda da foto.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)