Nanda Costa publica imagem amamentando filhas gêmeas: 'De 3 em 3 horas'

MÚSICA

'M’Barayó', o novo álbum solo de Ronaldo Silva, um dos fundadores do Arraial do Pavulagem

O mestre da cultura popular e um dos fundadores do Arraial do Pavulagem também lança nesta sexta-feira, 5, uma edição do Songbook da Amazônia com 30 músicas de autoria dele, edição trilíngue com biografia e depoimentos