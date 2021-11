Nanda Costa e Lan Lanh compartilham primeira foto das filhas gêmeas

Na tarde desta quarta-feira (3), a atriz Nanda Costa e a cantora Lan Lanh anunciaram o nascimento das filhas gêmeas, Kim e Tiê. Com um clique fofo, as artistas demonstraram todo o amor e felicidade pela chegada das meninas.

“Ufa.. Agora sim! Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães tão on e explodindo de amor. Eis aqui nossa primeira selfie em família. Não vai rolar textão porque já tá na hora da 4ª mamada do dia! Obrigada pelas mensagens de amor e carinho por aqui, por e-mail e pelo zap. Quando der a gente responde. O amor de mãe é tanto que só de olhar pra elas enxergamos um coração. Arrasta aí pra vocês verem que não é coisa de mãe”, escreveu Nanda e Lan em suas contas do Instagram.