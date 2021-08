Cantor Erasmo Carlos testa positivo para a Covid-19

Aos 80 anos, Erasmo Carlos, que já tomou as duas doses contra a Covid-19, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (26), para informar os fãs que testou positivo para o vírus. As informações são do portal UOL.

Em uma publicação feita no Instagram, o compositor tranquilizou as pessoas e disse estar em casa, comprimindo o isolamento social há três dias. Ele lamentou ter sido infectado mesmo seguindo os protocolos de segurança à risca.

"Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para covid-19. Já estou no terceiro dia de confinamento como mandaram meus médicos e peço que todos torçam. Passa rápido", declarou o artista, pedindo orações pela sua saúde. Confira o vídeo completo: