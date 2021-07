Candidata do Botafogo faz lista dos jogadores mais bonitos da Copa América

Eleita como Bela do Botafogo, Cristina Mendonça está de olho na Copa América. A modelo, que adora assistir partidas de futebol, não deixa de admirar a beleza dos jogadores. Por isso, ela resolveu selecionar os 7 mais gatos da competição.

São os jogadores da Seleção Brasileira Vini Jr., Neymar Jr., Gabigol, Gabriel Jesus e Alex Sandro; e os da Argentina Sergio Aguero e Lucas Martinez. “Gosto de futebol. E não há mal nenhum em admirar a beleza de alguém”, disse a modelo.

Cristina Mendonça venceu recente eleição de musa alvinegra e recebeu a faixa de Bela do Botafogo. A modelo é botafoguense roxa, desde pequenininha, e se sente honrada com o título. “Esperamos dias de glória para o time. Tenho certeza que será campeão da Série B”, acredita a carioca, que está no Insta @badgalnathh.

Atualmente, a musa mora em Milão, na Itália. Em abril, a modelo cumpriu sua promessa e vazou, à revista Quem, prints de suas supostas conversas com o zagueiro Polidoro Júnior, com quem mantinha um relacionamento enquanto ele estava com a cantora Jojo Todynho.

Mendonça fez isso para mostrar que “não é maluca” e se defender de um boletim de ocorrência registrado pelo atleta, que a acusou de difamação.

“Não podia soltar antes, mas agora estou mandando para provar quem é o verdadeiro Polidoro. Não sou maluca e estou querendo minutinhos de fama, como ele está dizendo. Estou muito chateada e magoada por ele ter enganado a mim e a Jordana. Até porque não era só nós duas”, disse a modelo.