Campanha de Trump critica Lady Gaga por apoiar o adversário Joe Biden

A campanha de reeleição de Donald Trump criticou Lady Gaga chamando-a de "ativista anti-fracking" um dia antes da cantora se juntar a Joe Biden num comício em Pittsburgh, na Pensilvânia. "Não sei o que é fraking", respondeu a cantora com ironia, no Stories do Instagram.

"Nada expõe mais o desprezo de Biden pelos trabalhadores da Pensilvânia que fazer comícios com a ativista anti-fracking Lady Gaga", escreveu o diretor de comunicação da campanha de Trump, Tim Murtaugh. nas redes sociais.

"Biden prometeu repetidamente aos ativistas de esquerda que acabaria com essa prática, o que significaria a morte econômica e o armagedon financeiro para as famílias da Pensilvânia e de todo o país", postou também o diretor.

O fracking ou fratura hidráulica é um método que possibilita a extração de combustíveis líquidos e gasosos do subsolo. O assunto tornou-se controverso entre defensores do meio ambiente por ser um método poluente.

Enganada por memes

Fãs brasileiros induziram Lady Gaga a erro ao postar memes sobre a disputa presidencial americana com montagens do candidato Joe Biden. Ela curtou no domingo, 1, vários tweets de fãs declarando que votaram no democrata e, por engano, acabou curtindo também os posts citando MC Mirella, Tulla Luana, Selena Gomez Brasileira e Masculinah como eleitores de Biden. Os brasileiros se divertiram com a confusão.