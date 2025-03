Caio Castro vive clima de romance no retorno de Lucas Lucco aos palcos; veja

Lucas Lucco retornou aos palcos na noite desta quinta-feira (27). O show, que ocorreu em São Paulo, reuniu centenas de pessoas no local.

O cantor, que fez uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental no final de 2023, celebrou a volta e o lançamento do audiovisual "Lembra Que Aqui Não Tem Nada", disponível nas plataformas digitais.

Lucas Lucco retorna aos palcos após mais de dois anos parado (Fotos: Edu Araujo / AgNews)

"Eu estou bem feliz com tudo isso ter dado certo. Porque afinal, são momentos muito marcantes [de] quando a gente decidiu fazer esse retorno aos palcos e o lançamento de um projeto audiovisual novo, com músicas novas", iniciou o artista, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Prestigiando o amigo, o ator Caio Castro cumprimentou Lucas Lucco no camarim e celebrou ao lado dele esse retorno. O artista assistiu ao show no camarote do local, ao lado dele esteve uma loira com quem o ator mostrava intimidade.

Caio Castro surge com loira em show do Lucas Lucco (Fotos: Edu Araujo / AgNews)