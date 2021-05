Caio Castro e Rafa Kalimann compartilham vídeo homofóbico: ‘Não sou a favor do relacionamento’

Caio Castro e Rafa Kalimann repostaram em seu Instagram um trecho da participação do pastor Cláudio Duarte no "Programa Raul Gil", em que ele diz não ser "a favor do relacionamento" entre pessoas do mesmo sexo.

"Eu vivi com um cara que era meu irmão, e ele era gay. Ele tinha uma situação [financeira] melhor que a minha. Eu usava o tênis dele, as roupas dele. Eu não tenho problema nenhum", diz o pastor no vídeo compartilhado. "Eu tenho valores, não vou abrir mão deles. Se você me perguntar se eu acho certo, eu não acho. Mas isso não nos torna inimigos", complementa.

A publicação de forma negativa entre os internautas. Os nomes dos dois chegaram aos assuntos mais comentados do Twitter.

Na manhã desta segunda-feira (31), Caio esclareceu seu ponto de vista sobre as afirmações do pastor. Para ele, assim como para Rafa, as afirmações de Cláudio Duarte seriam válidas por pedirem respeito a opiniões divergentes, embora ele tenha afirmado "ser contra" o fato de o religioso "ser contra" a união entre homossexuais.

Veja o vídeo compartilhado: