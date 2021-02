Caio Castro desmente participação como apresentador de 'A Fazenda'

Caio Castro desmentiu, na manhã desta sexta-feira (26), qualquer possibilidade de ser o apresentador do programa ‘A Fazenda’, da Record TV, que estreia em setembro e está sem um âncora desde a saída de Marcos Mion.

Em entrevista ao Morning Show, da Jovem Pan, ele afirmou que sequer recebeu uma proposta da emissora e disse que os rumores são apenas especulação de mercado. O ator diz ter se surpreendido com a proporção que o boato ganhou.

"Eu fiquei um pouco preocupado quando meus amigos começaram a me ligar para dar parabéns. Eu falei: 'parabéns pelo quê?' Eles me falaram que eu estava contratado e com contrato assinado para fazer A Fazenda. Eu até liguei para o meu empresário para saber o que estava rolando", contou.

"E aí ontem eu 'assinei'. Não sei se eu acho isso legalzinho ou se isso de fato começa a me preocupar ao ponto do meu amigo me ligar e me desejar boa sorte e eu ter que falar pra ele 'não sei de onde isso saiu'. Especulação, beleza. Mas eu não assinei nada, ninguém nem me ligou para saber o que eu achava", continuou.

Apesar das falsas especulações, Caio deixou a possibilidade de assumir a atração em aberto. O artista já teve experiência como apresentador na MTV e no quadro Menina Fantástica, do Fantástico, no início de sua carreira.

Atualmente, não é funcionário fixo da Globo, de modo que só trabalha com contratos por obras. E também pretende competir como piloto na Porsche Cup ainda este ano.