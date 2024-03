Bruno Mars estaria com dívida de apostas avaliada em R$250 milhões

O astro norte-americano, Bruno Mars, estaria com uma dívida de apostas avaliada em US$50 milhões com o cassino MGM Grand Las Vegas. Segundo o portal de notícias "News Nation", o compositor de "Locked Out of Heaven” e "Just the Way You Are" está no nono ano de residência em Las Vegas e pagando dívidas com a empresa.

Ainda segundo a publicação, os problemas do artista começaram em 2016, quando ele estreou a residência de apresentações. Fontes do "News Nation" também relataram que o cantor de 38 anos supostamente ganha US$90 milhões com o acordo, mas leva "apenas" US$1,5 milhão por noite por conta da dívida milionária. Até o momento, nem a empresa ou Bruno Mars se pronunciaram sobre o assunto.

O cantor já havia comentado antes sobre sua experiência com apostas. "Lembro-me da minha primeira aposta, minha mão tremia e um cara me criticou, me envergonhou", disse em uma entrevista.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)