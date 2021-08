Bruna Marquezine se surpreende com nudes de famosos no Fleets do Twitter

Bruna Marquezine se surpreendeu com os vários nudes postados por causa do fim da ferramenta "Fleets" no Twitter. "O que é Fleets? E o que está rolando?", perguntou a atriz de 25 anos.

Após descobrir o recurso da rede social, parecido com o "Stories" do Instagram, ela usou um meme para explicar que entendeu a repercussão das fotos sensuais no Twitter: "Como vim parar aqui, meu Deus? Tenho só 6 anos".

O fim do "Fleets" foi anunciado pelo Twitter há algumas semanas. Diversos usuários decidiram "aproveitar" os últimos momentos da ferramenta para exibir suas fotos com pouca roupa.