Famosos aderem à despedida do 'Fleets' com nudes

Alguns famosos aderiram à brincadeira de despedida do "Fleets" recurso do Twitter semelhante ao "Stories" do Instagram, que permite disponibilizar imagens por apenas 24 horas. A rede social está retirando o recurso do ar devido ao pouco uso, mas a notícia agitou os internautas que passaram a postar brincadeiras e nudes.

Os atores Bruno Gagliasso e Maria Ruy Barbosa entraram na brincadeira, assim como a atriz e cantora Linn da Quebrada, para a alegria dos fãs. Bruno postou uma foto nu, deitado de bruço na cama quase com o bumbum à mostra e escreveu: "Tchau fleets".

(Reprodução)

Já Marina optou por uma foto da silhueta nua em frente à um ofurô em um local de mata à noite. Enquanto Leen abusou das curvas em um nude de corpo inteiro em um jogo de luz e sombra.

(Reprodução)

A atriz Fernanda Paes Leme fez piada sobre o enxame de nudes: "Tá frio para nudes, gente", escreveu.

O fleets vai sair do ar nesta terça-feira, 3.