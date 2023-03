Bruna Marquezine fala sobre engravidar este ano ao responder uma fã no Twitter

Bem ativa nas redes sociais, Bruna Marquezine reagiu a uma fã que fez um pedido inusitado. Ele disse no Twitter, que a atriz engravide este ano.

VEJA MAIS

"Eu quero muito Bruna Marquezine sendo mãe ainda em 2023", escreveu a fã. "Pode parar de querer", reagiu a Bruna, em tom de bom humor. "Sem pressão", replicou a seguidora.

A atriz se prepara para o lançamento do filme Besouro Azul, da DC Comics, que tem data prevista para 17 de agosto de 2023. Muito se falou sobre um affair que Bruna teria vivido com Xolo Maridueña, seu par no longa, porém, nada foi confirmado.