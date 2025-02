Bruna Marquezine e João Guilherme anunciam fim do relacionamento

Bruna Marquezine e João Guilherme não estão mais juntos após um ano de relacionamento. O término do relacionamento foi confirmado pela assessoria dos artistas nesta terça-feira (18/02). Segundo informações divulgadas com exlcusividade pelo jornalista Hugo Gloss, a separação aconteceu de forma amigável.

VEJA MAIS

Em nota oficial, a equipe de Bruna e João afirmou que ambos pedem respeito à privacidade neste momento e ressaltou que a relação entre eles segue baseada na admiração mútua.

"Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", diz o comunicado.

O anúncio acontece dias após a presença de Bruna na festa de aniversário de João Guilherme, realizada na Fazenda Talismã, em Goiânia, propriedade do cantor Leonardo. A atriz esteve no evento, que reuniu familiares e amigos do ex-companheiro, mas optou por um perfil mais discreto durante a comemoração.