Planilha com críticas a influenciadores vaza na web e causa crise no mercado publicitário; veja

Uma lista vazada na internet vem gerado muita polêmica no mercado publicitário desde a última quinta-feira (23/01). Um documento elaborado por publicitários, alguns deles das maiores agências do país, critica artistas, jornalistas, influenciadores e cantores por trabalhos realizados para marcas, trazendo à tona discussões sobre profissionalismo e conduta desses profissionais no meio.

O documento menciona mais de 100 nomes, com cerca de 400 avaliações sobre pessoas de diferentes níveis de fama no Brasil. Entre os mais bem avaliados estão Sabrina Sato, Rafa Kalimann, Gil do Vigor, Ary Fontoura, Iza, Gisele Bündchen e Juliette Freire.

Por outro lado, as críticas mais pesadas foram direcionadas à personalidades da internet. Nomes como Álvaro, Malu Borges e Gkay receberam avaliações negativas por atrasos nas entregas e dificuldade de trabalho, entre outros problemas apontados.

Famosos também foram alvo de críticas severas:

Sasha Meneghel, filha de Xuxa, foi citada negativamente: "Péssima experiência, não entrega relevância, engajamento e zero de conteúdo. Muito difícil de trabalhar."

Outra artista criticada foi Bruna Marquezine, uma das atrizes mais populares do Brasil. Segundo a avaliação: "Não lê briefing, faz as entregas de forma desorganizada e amadora. Já teve publi combinada para ser às 20h e ela publicou de madrugada. A assessoria não responde e-mails, não respeita prazos contratuais e não compreende cláusulas simples."

Larissa Manoela também foi mencionada, apesar da crítica ter sido direcionada mais à sua equipe do que à atriz: "A assessora não sabe trabalhar, é supergrossa. Muito difícil lidar com ela, é só patada. Lari é fofa, mas está com a equipe errada. Precisa mudar isso urgentemente, ou vai perder grandes contratos." Vale lembrar que Larissa era agenciada por seus pais até 2023.

Gkay foi duramente criticada na planilha. Além de problemas de desempenho profissional, como descumprimento de agendas e desrespeito a briefings, foi alvo de um comentário ácido sobre seu comportamento: "Insano. Não sou de fomentar cancelamento, mas essa aí implora! Não cumpre agenda, não respeita briefing e, se ela quebrou uma unha no dia da postagem, esquece. É luto pela unha quebrada, e só Deus sabe quando será postado."

Origem da planilha

De acordo com apurações, a planilha existe desde 2023 e foi criada como uma forma de funcionários de grandes agências e profissionais do mercado de influência trocarem informações. Embora a prática seja conhecida, nunca antes um documento do tipo havia vazado.

O vazamento gerou reações imediatas, com equipes de profissionais reclamando diretamente às produtoras. Há o temor de que as avaliações negativas prejudiquem contratos de artistas e influenciadores. Esse foi o caso do influenciador Rafa Ucmann, que comentou o ocorrido em suas redes sociais: "Tive problemas com a marca e com a agência em uma situação específica. São pessoas incríveis com quem sempre trabalhei e espero continuar trabalhando de alguma forma."

A suspeita é que o vazamento tenha sido feito por um publicitário recentemente dispensado de uma empresa do setor. Após o incidente, o documento foi fechado, e agora apenas pessoas autorizadas pelo criador, que permanece anônimo, têm acesso. Curiosos têm sido rejeitados.