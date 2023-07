Influencer Malu Borges viraliza por comprar bolsa de marca em formato de pombo; saiba quanto custa

Uma influenciadora digital viralizou, nesta quarta-feira (5), ao postar o novo item de moda adquirido. Malu Borges comprou uma bolsa de marca, do design KW Anderson, no formato de um pombo. O vídeo foi compartilhado no tik tok.

O valor da peça assusta: 890 dólares, cerca de 4.300 reais. A influencer fez o famoso review detalhando a compra, o uso e o tamanho. "Olha gentee, olha como vem! A minha bolsa nova de pombo. Vamos ver o que cabe aqui?", pontua a jovem.

Malu considerou a peça como uma "bolsa icônica". Pelas redes sociais, nem todo mundo curtiu a bolsa. Mais de 200 mil pessoas visualizaram o vídeo.

Confira: