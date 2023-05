Repórter do tempo se assusta com pombo durante transmissão ao vivo em TV; vídeo

Uma repórter levou um susto enquanto apresentava a previsão do tempo no último domingo (21). A apresentadora Chelsea Ambriz, do NBC6 South Florida, em Stanton, nos Estados Unidos (EUA), estava ao vivo quando a câmera foi "atacada" por uma ave. As imagens registram o momento divertido em que um pombo voou em direção à câmera.

O que Chelsea Ambriz não esperava é que a imagem iria aparecer de forma ampliada na tela etão repentina. A jornalista aparentava estar desatenta com a imagem no estúdio com a praia ao fundo. Só notou a ave vindo "em sua direção" tarde demais o que fez soltar um grito. Uau, meu Deus!", exclamou ela, dando um passo para trás rapidamente, antes de rir do susto inesperado.

A jornalista compartilhou o vídeo do incidente em seu perfil no Twitter, brincando sobre o momento em que achou que o pássaro estava realmente voando em sua direção. Veja!

Legnada: "Cérebro: o pássaro vai pousar em você! Realidade: estou no estúdio e esta é uma câmera ao vivo."

