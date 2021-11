Bruna Marquezine é criticada por Conselho de Enfermagem por fantasia usada no Halloween

A atriz Bruna Marquezine causou polêmica nas redes sociais após usar uma fantasia de enfermeira em uma festa de Halloween. A repercussão do look escolhido pela atriz foi tão grande que levou o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) a divulgar um comunicado em repúdio ao episódio. As informações são do Uol.

Segundo o órgão regulador da profissão, atitudes como a de Bruna desvalorizam o profissionalismo da enfermagem. "Deparamo-nos nas recentes celebrações de Halloween com a atriz Bruna Marquezine fantasiada do que a mídia chamou de 'enfermeira sexy' (...) Repudiamos veementemente essa conduta, pois ela incentiva a sexualização de uma categoria que há décadas luta por valorização e respeito”, diz um dos trechos na nota.

No comunicado, o Conselho ainda fez uma apelo e pediu para que todos respeitassem e valorizassem as mulheres da enfermagem. "O Coren-SP defende que todo o humor e diversão são válidos desde que não prejudiquem ou provoquem qualquer impacto negativo na vida do próximo. Por isso faz um apelo à sociedade e aos formadores de opinião: respeitem e valorizem as mulheres da enfermagem", confira:

