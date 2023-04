Bruna Karla se defende de acusações de homofobia usando termo considerado racista: ‘Denegrir’

A cantora gospel Bruna Karla, que no ano passado foi alvo de críticas após detonar o casamento LGBTQIA+, voltou a falar sobre o assunto em entrevista ao colunista Léo Dias, na noite de segunda-feira (10). Na ocasião, ela tentou se defender das acusações de homofobia, mas utilizou um termo considerado racista: “Denegrir”.

“Foi uma polêmica que tentaram criar, foi tudo uma armação para tentar denegrir a minha imagem, sendo que na verdade eu sempre falo sobre isso, já falava antes, que eu tenho um público de pessoas homossexuais, pessoas que não são cristãs, que têm outras religiões e que amam o meu ministério e eu as respeito, as amo, elas sabem disso”, disse nos bastidores do evento de lançamento do álbum “Único”, de Fernandinho, no Rio de Janeiro.

A fala repercutiu nas redes sociais e internautas criticaram o termo utilizado por ela: “Aí ela devolve a acusação usando um termo racista”, disse uma usuária do Twitter.

A artista ainda comentou outra polêmica envolvendo seu nome: em janeiro deste ano, o pai de Bruna usou as redes sociais para pedir emprego como pedreiro e revelou que estava passando por dificuldades, o que causou uma grande repercussão sobre a relação da cantora com o pai.

“É uma questão familiar mesmo, tem coisas que alguns concordam e outros não, eu amo muito o meu pai, meu pai é uma benção de verdade, ele sabe disso, nós estamos super bem, eu amo e continuo amando e por mais que possamos ter diferenças ou não, mas o amor continua aqui e eu vou continuar honrando o meu pai todos os dias da minha vida até o dia que Jesus voltar”, respondeu.

Relembre o caso

Em entrevista da evangélica ao podcast “Positivamente”, em junho de 2022, a famosa revelou que se recusou a cantar no casamento de um amigo homossexual e disse que só participaria da cerimônia quando ele fosse se juntar a uma mulher.

"Aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para a sua vida é libertação. O que Deus tem para a sua vida é o que ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Lá no julgamento, quando Jesus voltar, se ele estiver, ele vai falar 'poxa, a Bruna andou comigo, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte eterna'. Eu chego a ficar emocionada porque se a gente abrir a nossa boca para dizer que você não vai para o céu... Gente, é morte eterna, inferno! Já imaginou viver uma condenação eterna? É para sempre que você vai viver aquilo. Acabou. É terrível. Aquele lugar é horroroso", disparou em entrevista à Karina Bacchin.