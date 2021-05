Bráulio Bessa, poeta do 'Encontro', recebe alta após internação por covid-19

O poeta Bráulio Bessa recebeu alta hospitalar após ficar quatro dias internado por complicações da covid-19. No dia 16 de maio, ele apresentou sintomas da doença e testou positivo para o coronavírus no dia seguinte.

Quase dez dias depois, com baixa saturação e sentindo cansaço, o poeta do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, deu entrada no hospital, sendo internado na UTI por precaução por um período de 24h.

No sábado, 29, Bráulio Bessa recebeu alta da equipe médica. "Esse momento tão esperado finalmente chegou! Em nome do Bráulio, gostaríamos de agradecer imensamente ao médico Victor Wirtzbiki por todo o apoio e acompanhamento durante todos esses dias de internação. Agradecer também a toda equipe médica, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, maqueiros e demais profissionais da saúde do Hospital São Camilo, que trabalham incansavelmente e com tanto amor pelo bem e cura de todos os enfermos", diz o comunicado publicado no Instagram do escritor.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Bráulio Bessa aparece de cadeira de rodas, segurando uma placa com os dizeres "eu venci a covid-19".