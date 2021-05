Bráulio Bessa apresenta melhora gradativa após inflamação pulmonar diminuir, segundo boletim médico

O poeta cearense Bráulio Bessa, que participa do programa matinal “Encontro com Fátima Bernardes”, foi internado na última terça-feira (25) com covid-19, em um hospital de Fortaleza, e agora começou apresentar melhoras gradativas, apresentando uma redução da inflamação pulmonar. As informações foram repassadas por meio de um boletim divulgado na noite da quinta-feira (27).

"Hoje, 27 de maio, Bráulio Bessa permanece internado em decorrência da Covid-19, mas segue apresentando melhora gradativa, inclusive com a redução da inflamação pulmonar. Logo que tivermos novas informações, avisaremos a todos vocês por aqui. Continuamos agradecendo as mensagens, a energia positiva e o carinho de sempre. Equipe Bráulio Bessa", dizia o comunicado.

Equipe Bráulio Bessa. — Bráulio Bessa (@brauliobessa) May 27, 2021

Ele já teria deixado a Unidade de terapia intensiva (UTI) e está no quarto. No entanto, a equipe médica ainda não revelou quando o poeta terá uma previsão de alta. Então, ele segue o tratamento no hospital.

No dia 16 de maio, o artista começou sentir os primeiros sintomas da doença, quando testou positivo para o coronavírus. Bráulio chegou a ir para UTI devido à baixa saturação de oxigênio.